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Джокович одержал волевую победу над Эдмундом и вышел в третий круг US Open

Джокович одержал волевую победу над Эдмундом и вышел в третий круг US Open
Теннис / US Open 2020 0

На стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» в Нью-Йорке завершился матч второго круга Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде между первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и Кайлом Эдмундом из Великобритании.

Встреча закончилась победой Джоковича в четырёх сетах — 6:7 (5:7), 6:3, 6:4, 6:2. Серб 16 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов. Эдмунд 7 подал навылет при шести двойных ошибках и 2 брейках.

Во третьем круге US Open Джокович сыграет с представителем Германии Яном-Леннардом Штруффом, переигравшим в трёх сетах американского теннисиста Майкла Ммо — 6:2, 6:2, 7:5.

Новак Джокович — трёхкратный победитель Открытого чемпионата США. Он выигрывал этот турнир в 2011, 2015 и 2018 годах.

Открытый чемпионат США продлится до 13 сентября. Действующий чемпион турнира Рафаэль Надаль отказался от защиты титула и остался в Европе.

US Open (м). 2-й круг
02 сентября 2020, среда. 21:15 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 5 		6 6 6  
7 7 		3 4 2  
             
Кайл Эдмунд
44
Великобритания
Кайл Эдмунд
К. Эдмунд
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