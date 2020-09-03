Джокович одержал волевую победу над Эдмундом и вышел в третий круг US Open

На стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» в Нью-Йорке завершился матч второго круга Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде между первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и Кайлом Эдмундом из Великобритании.
Встреча закончилась победой Джоковича в четырёх сетах — 6:7 (5:7), 6:3, 6:4, 6:2. Серб 16 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов. Эдмунд 7 подал навылет при шести двойных ошибках и 2 брейках.
Во третьем круге US Open Джокович сыграет с представителем Германии Яном-Леннардом Штруффом, переигравшим в трёх сетах американского теннисиста Майкла Ммо — 6:2, 6:2, 7:5.
Новак Джокович — трёхкратный победитель Открытого чемпионата США. Он выигрывал этот турнир в 2011, 2015 и 2018 годах.
Открытый чемпионат США продлится до 13 сентября. Действующий чемпион турнира Рафаэль Надаль отказался от защиты титула и остался в Европе.
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