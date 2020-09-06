Новак Джокович ударил мячом женщину-лайнсмена. Видео
В ходе матча 4-го круга Открытого чемпионата США первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович отбросил мяч в сторону арбитра и попал в женщину-лайнсмена. Он был дисквалифицирован за агрессивное поведение, и на этом завершилось его участие в Открытом чемпионате США.
Инцидент произошёл в матче Джоковича с 20-м сеяным испанцем Пабло Карреньо-Бустой. Соперники не смогли доиграть даже один сет. Счёт к тому моменту был 6:5 в пользу испанца.
За выход в полуфинал Карреньо-Буста сыграет с победителем четвертьфинального матча между 12-м сеяным канадцем Денисом Шаповаловым и седьмой ракеткой турнира бельгийцем Давидом Гоффеном.
Видео можно посмотреть в «твиттере» Eurosport_RU. Права принадлежат Eurosport.
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