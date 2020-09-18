Квитова: у теннисистов нет нормальной жизни. Иногда хочется быть обычным человеком

Двукратная победительница Уимблдона чешка Петра Квитова рассказала о сложностях, с которыми сталкиваются профессиональные теннисисты.
«Не думаю, что теннисисты живут нормальной жизнью. Тяжело найти друзей, тяжело проводить время со своей семьёй. Мы постоянно в разъездах. Только тренируемся, играем, едим и спим.
Нам приходится справляться с нервами и давлением. Быть публичной персоной непросто. Я не тот человек, который хочет быть на глазах у публики и появляться в газетах, поэтому мне бывает тяжело с этим справиться. С другой стороны, я вроде бы хорошо играю в теннис. Возможно, так и должно быть.
Иногда бывает действительно тяжело, и какая-то часть меня хочет быть обычным человеком. Но я всё равно люблю теннис и хочу играть. Выигрывать большие турниры — это моя мотивация, из-за этого я до сих пор играю», — приводит слова Квитовой BBC.
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