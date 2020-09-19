Мугуруса: сложный график? Сейчас я хочу играть только с лучшими — это покажет мой уровень

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса прокомментировала свой выход в 1/4 финала турнира категории Premier в Риме (Италия). В матче третьего круга она обыграла прошлогоднюю финалистку соревнований Йоханну Конту — 6:4, 6:1.



«В целом я здорово отыграла. Если говорить о ключевых моментах матча, я классно подавала и была в нужном месте в нужное время. Зачастую наши матчи с Йоханной очень затяжные, но теперь я, как кажется, сыграла немного умнее.



Напряжённый график? На этом турнир все теннисистки сильны. И это круто, ведь сейчас я сама хочу играть только с самыми серьёзными соперницами — это покажет мой реальный уровень», — цитирует Мугурусу официальный сайт WTA.



Следующей соперницей испанки станет представительница Беларуси Виктория Азаренко. Ранее Гарбинье обыграла Слоан Стивенс (США) и Кори Гауфф (США).