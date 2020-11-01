Миллман обыграл Маннарино в финале соревнований в Нур-Султане и взял дебютный титул

Австралийский теннисист Джон Миллман стал чемпионом соревнований категории АТР 250 в Нур-Султане (Казахстан). В финальном матче он переиграл француза Адриана Маннарино со счётом 7:5, 6:1.



Продолжительность матча составила 1 час 49 минут. На счету Миллмана 3 эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейка. Маннарино ни разу не подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта из шести.



Это первый трофей в карьере 31-летнего Миллмана. Стоит отметить, что в четвертьфинальной встрече с Томи Полом из США ему удалось отыграть два матчбола.