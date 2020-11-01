Миллман обыграл Маннарино в финале соревнований в Нур-Султане и взял дебютный титул
Австралийский теннисист Джон Миллман стал чемпионом соревнований категории АТР 250 в Нур-Султане (Казахстан). В финальном матче он переиграл француза Адриана Маннарино со счётом 7:5, 6:1.
Продолжительность матча составила 1 час 49 минут. На счету Миллмана 3 эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейка. Маннарино ни разу не подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта из шести.
Это первый трофей в карьере 31-летнего Миллмана. Стоит отметить, что в четвертьфинальной встрече с Томи Полом из США ему удалось отыграть два матчбола.
- 1 ноября 2020
-
17:01
-
16:45
-
16:11
-
16:04
-
14:40
-
14:00
-
13:38
-
12:01
-
10:30
-
09:24
-
02:39
-
02:06
-
01:44
-
00:57
- 31 октября 2020
-
23:58
-
22:06
-
20:53
-
19:20
-
19:07
-
17:56
-
17:32
-
16:20
-
15:50
-
15:08
-
14:54
-
14:30
-
13:09
-
12:15
-
11:07
-
09:59
-
09:31
-
05:26
-
00:59
-
00:41
-
00:09
Партнерский контент