Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Миллман обыграл Маннарино в финале соревнований в Нур-Султане и взял дебютный титул

Миллман обыграл Маннарино в финале соревнований в Нур-Султане и взял дебютный титул
Теннис 0

Австралийский теннисист Джон Миллман стал чемпионом соревнований категории АТР 250 в Нур-Султане (Казахстан). В финальном матче он переиграл француза Адриана Маннарино со счётом 7:5, 6:1.

Продолжительность матча составила 1 час 49 минут. На счету Миллмана 3 эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейка. Маннарино ни разу не подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта из шести.

Это первый трофей в карьере 31-летнего Миллмана. Стоит отметить, что в четвертьфинальной встрече с Томи Полом из США ему удалось отыграть два матчбола.

Нур-Султан. Финал
01 ноября 2020, воскресенье. 13:10 МСК
Адриан Маннарино
39
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		1  
7 		6  
         
Джон Миллман
45
Австралия
Джон Миллман
Д. Миллман
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020