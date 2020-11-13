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Кудерметова не сумела выйти в полуфинал турнира в Линце, уступив Мертенс

Кудерметова не сумела выйти в полуфинал турнира в Линце, уступив Мертенс
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не сумела выйти в полуфинал турнира категории International, который проходит в Линце (Австрия). В четвертьфинальном матче пятая сеяная Кудерметова потерпела поражение от второй ракетки соревнований, бельгийки Элисе Мертенс, со счётом 4:6, 1:6. Встреча продолжалась 1 час 31 минуту.

Кудерметова не подала ни одного эйса, допутила 4 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 4. Мертенс трижды подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейков.

Напомним, во втором круге Мертенс обыграла обладательницу уайлд-кард Веру Звонарёву со счётом 6:4, 5:7, 6:2.

За выход в финал турнира категории International в Линце Мертенс поспорит ещё с одной россиянкой — четвёртой сеяной Екатериной Александровой.

Линц. 1/4 финала
13 ноября 2020, пятница. 19:20 МСК
Вероника Кудерметова
46
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		1  
6 		6  
         
Элисе Мертенс
21
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
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