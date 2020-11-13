Кудерметова не сумела выйти в полуфинал турнира в Линце, уступив Мертенс

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не сумела выйти в полуфинал турнира категории International, который проходит в Линце (Австрия). В четвертьфинальном матче пятая сеяная Кудерметова потерпела поражение от второй ракетки соревнований, бельгийки Элисе Мертенс, со счётом 4:6, 1:6. Встреча продолжалась 1 час 31 минуту.

Кудерметова не подала ни одного эйса, допутила 4 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 4. Мертенс трижды подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейков.

Напомним, во втором круге Мертенс обыграла обладательницу уайлд-кард Веру Звонарёву со счётом 6:4, 5:7, 6:2.

За выход в финал турнира категории International в Линце Мертенс поспорит ещё с одной россиянкой — четвёртой сеяной Екатериной Александровой.