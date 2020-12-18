Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Россе не уверен, что Федерер выступит на Australian Open

Россе не уверен, что Федерер выступит на Australian Open
Теннис / Australian Open 2021 0
Аудио-версия:

Олимпийский чемпион 1992 года швейцарский теннисист Марк Россе, игравший вместе с Роджером Федерером в Кубке Дэвиса, выразил сомнения в необходимости участия 39-летнего соотечественника в Открытом чемпионате Австралии в 2021 году.

По мнению Россе, Федерер, который ещё не совсем восстановился после операции на колене, не отправится на месяц за океан без своей семьи. Согласно принятым организаторами ограничениям теннисисты не могут приезжать с семьями и должны две недели после въезда в страну находиться на карантине.

«Честно говоря, когда думаешь об ограничениях, наложенных на игроков, а также о том факте, что будет не много зрителей, возникает вопрос, стоит ли Роджеру рисковать ради поездки в Австралию. В его возрасте и в этих условиях можно найти что-то более важное, чем поездка в Мельбурн», — приводит слова Россе Tennis World USA.

«Мирке и детям нравится Япония». Федерер признался, что рад переносу Олимпиады на год
У знаменитого швейцарского теннисиста появилась реальная цель на новый сезон. Он уже планирует поездку в Токио.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020