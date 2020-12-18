Россе не уверен, что Федерер выступит на Australian Open

Олимпийский чемпион 1992 года швейцарский теннисист Марк Россе, игравший вместе с Роджером Федерером в Кубке Дэвиса, выразил сомнения в необходимости участия 39-летнего соотечественника в Открытом чемпионате Австралии в 2021 году.

По мнению Россе, Федерер, который ещё не совсем восстановился после операции на колене, не отправится на месяц за океан без своей семьи. Согласно принятым организаторами ограничениям теннисисты не могут приезжать с семьями и должны две недели после въезда в страну находиться на карантине.

«Честно говоря, когда думаешь об ограничениях, наложенных на игроков, а также о том факте, что будет не много зрителей, возникает вопрос, стоит ли Роджеру рисковать ради поездки в Австралию. В его возрасте и в этих условиях можно найти что-то более важное, чем поездка в Мельбурн», — приводит слова Россе Tennis World USA.