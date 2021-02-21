Стало известно, сколько получил Медведев за выход в финал Australian Open
Россиянин Даниил Медведев, ставший финалистом Australian Open-2021, получил из призового фонда турнира $ 1 152 750.
Победитель турнира Новак Джокович получил сумму в размере $ 2 113 375. Отметим, что в прошлом году за победу на австралийских кортах Новак заработал на 33% больше. Также организаторы по сравнению с прошлым годом урезали призовые финалисту и полуфиналистам, при этом повысив выплаты остальным участникам (кроме четвертьфиналистов). Общий призовой фонд Australian Open-2021 составил $ 71,5 млн, сообщает Рerfect Тennis.
Другой россиянин Андрей Рублев заработал около $ 410 тыс. Дебютант турнира «Большого шлема» и полуфиналист Аслан Карацев получил более $ 660 тыс., что превышает всё, что он заработал за всю карьеру.
Джокович снова король Австралии! Ему осталось всего два «шлема» до Надаля и Федерера
Даниил Медведев уступил Новаку Джоковичу в финале Australian Open – 2021. У серба 9 побед в 9 финалах на этом турнире. Невероятно!
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