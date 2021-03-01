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Кудерметова в стартовом матче на турнире в Дохе проиграла Мугурусе

Кудерметова в стартовом матче на турнире в Дохе проиграла Мугурусе
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не сумела выйти во второй круг турнира категории WTA 500 в Дохе (Катар). На старте соревнований Кудерметова уступила испанке Гарбинье Мугурусе со счётом 2:6, 6:7 (4:7). Встреча продолжалась 1 час 47 минут. Кудерметова подала два эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из восьми. Мугуруса трижды подала навылет, два раза ошиблась на подаче и взяла четыре подачи соперницы.

За выход в четвертьфинал турнира в Дохе Мугуруса сыграет с третьей сеяной Ариной Соболенко из Беларуси.

На турнире с призовым фондом $565 530 также выступают россиянки Светлана Кузнецова и Анастасия Павлюченкова, которые проведут свои матчи первого круга позднее.

Доха (ж). 1-й круг
01 марта 2021, понедельник. 15:55 МСК
Вероника Кудерметова
34
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		6 4  
6 		7 7  
         
Гарбинье Мугуруса
16
Испания
Гарбинье Мугуруса
Г. Мугуруса
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