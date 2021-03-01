Кудерметова в стартовом матче на турнире в Дохе проиграла Мугурусе
Российская теннисистка Вероника Кудерметова не сумела выйти во второй круг турнира категории WTA 500 в Дохе (Катар). На старте соревнований Кудерметова уступила испанке Гарбинье Мугурусе со счётом 2:6, 6:7 (4:7). Встреча продолжалась 1 час 47 минут. Кудерметова подала два эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из восьми. Мугуруса трижды подала навылет, два раза ошиблась на подаче и взяла четыре подачи соперницы.
За выход в четвертьфинал турнира в Дохе Мугуруса сыграет с третьей сеяной Ариной Соболенко из Беларуси.
На турнире с призовым фондом $565 530 также выступают россиянки Светлана Кузнецова и Анастасия Павлюченкова, которые проведут свои матчи первого круга позднее.
Рекомендуем вам
- 1 марта 2021
-
18:19
-
15:44
-
14:54
-
13:56
-
13:35
-
13:14
-
12:42
-
12:11
-
11:16
-
10:22
-
09:30
-
09:17
-
09:06
-
09:01
-
08:26
-
03:01
- 28 февраля 2021
-
22:29
-
13:19
-
12:39
-
11:01
-
10:42
-
09:49
-
09:35
-
01:53
-
01:42
-
01:05
-
00:27
-
00:15
- 27 февраля 2021
-
23:28
-
20:56
-
20:27
-
16:37
-
14:45
-
14:02
-
12:49
Партнерский контент
Рекомендуем вам