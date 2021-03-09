Потапова обыграла 19-ю ракетку мира Кис и пробилась в третий круг турнира в Дубае

Российская теннисистка Анастасия Потапова, получившая уайлд-кард от организаторов, пробилась в третий круг турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).



Россиянка (88-я в рейтинге WTA) уверенно обыграла американку Мэдисон Кис (19-я в рейтинге WTA) со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 25 минут. Потапова допустила 7 двойных ошибок, реализовала 7 брейк-пойнтов из 10 и единожды подала навылет. На счету Кис 3 двойные ошибки, 3 эйса и 5 реализованных брейк-пойнтов из 16.



В следующем матче Потаповой предстоит встреча с победительницей поединка между россиянкой Вероникой Кудерметовой и швейцаркой Белиндой Бенчич.



Призовой фонд турнира в Дубае составит более $ 1,8 млн. Действующая чемпионка соревнований – румынка Симона Халеп.



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