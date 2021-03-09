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Потапова обыграла 19-ю ракетку мира Кис и пробилась в третий круг турнира в Дубае

Потапова обыграла 19-ю ракетку мира Кис и пробилась в третий круг турнира в Дубае
Теннис / WTA 0
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Российская теннисистка Анастасия Потапова, получившая уайлд-кард от организаторов, пробилась в третий круг турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

Россиянка (88-я в рейтинге WTA) уверенно обыграла американку Мэдисон Кис (19-я в рейтинге WTA) со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 25 минут. Потапова допустила 7 двойных ошибок, реализовала 7 брейк-пойнтов из 10 и единожды подала навылет. На счету Кис 3 двойные ошибки, 3 эйса и 5 реализованных брейк-пойнтов из 16.

В следующем матче Потаповой предстоит встреча с победительницей поединка между россиянкой Вероникой Кудерметовой и швейцаркой Белиндой Бенчич.

Призовой фонд турнира в Дубае составит более $ 1,8 млн. Действующая чемпионка соревнований – румынка Симона Халеп.

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Дубай (ж). 2-й круг
09 марта 2021, вторник. 11:10 МСК
Мэдисон Кис
19
США
Мэдисон Кис
М. Кис
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3  
6 		6  
         
Анастасия Потапова
88
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
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