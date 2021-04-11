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Лоренцо Сонего взял титул в Кальяри, победив действующего чемпиона Ласло Джере

Лоренцо Сонего взял титул в Кальяри, победив действующего чемпиона Ласло Джере
Теннис / ATP 0

25-летний итальянский теннисист Лоренцо Сонего (34-е место в рейтинге ATP) выиграл грунтовый турнир категории ATP-250 в Кальяри (Испания). Это второй титул Сонего в карьере, в 2019 году он успешно выступил на турнире в Анталье (Турция).

В решающем матче соревнований итальянец в трёх сетах одолел действующего чемпиона Кальяри – серба Ласло Джере (57-е место в рейтинге ATP) со счётом 2:6, 7:6 (7:5), 6:4.

Встреча продлилась 3 часа 2 минуты. Сонего один раз подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 9. На счету Ласло Джере – 5 эйсов, 8 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 12.

Призовой фонд турнира составил более € 408 тыс. За победу Сонего получит более € 40 тыс. и 250 рейтинговых очков.

Сардиния. Финал
11 апреля 2021, воскресенье. 14:10 МСК
Ласло Джере
57
Сербия
Ласло Джере
Л. Джере
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 5 4
2 		7 7 6
         
Лоренцо Сонего
34
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
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