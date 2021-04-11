Лоренцо Сонего взял титул в Кальяри, победив действующего чемпиона Ласло Джере
25-летний итальянский теннисист Лоренцо Сонего (34-е место в рейтинге ATP) выиграл грунтовый турнир категории ATP-250 в Кальяри (Испания). Это второй титул Сонего в карьере, в 2019 году он успешно выступил на турнире в Анталье (Турция).
В решающем матче соревнований итальянец в трёх сетах одолел действующего чемпиона Кальяри – серба Ласло Джере (57-е место в рейтинге ATP) со счётом 2:6, 7:6 (7:5), 6:4.
Встреча продлилась 3 часа 2 минуты. Сонего один раз подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 9. На счету Ласло Джере – 5 эйсов, 8 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 12.
Призовой фонд турнира составил более € 408 тыс. За победу Сонего получит более € 40 тыс. и 250 рейтинговых очков.
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