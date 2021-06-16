Соболенко проиграла Кис в первом в сезоне матче на траве

Белорусская теннисистка Арина Соболенко не смогла выйти в четвертьфинал турнира категории WTA 500, который проходит в Берлине (Германия). В матче второго круга Соболенко уступила американке Мэдисон Кис со счётом 4:6, 6:1, 5:7. Встреча продолжалась 1 час 59 минут.
Соболенко пять раз подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. Кис подала восемь эйсов, дважды ошиблась на подаче и взяла три подачи соперницы.
Для первой сеяной Соболенко это был первый в 2021 году матч на траве. Грунтовой сезон Арина завершила поражением в третьем круге «Ролан Гаррос» от будущей финалистки – россиянки Анастасии Павлюченковой.
За выход в полуфинал Кис сыграет с победительницей матча между россиянками Людмилой Самсоновой и Вероникой Кудерметовой.
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