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Соболенко проиграла Кис в первом в сезоне матче на траве

Соболенко проиграла Кис в первом в сезоне матче на траве
Елена Чистова
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко не смогла выйти в четвертьфинал турнира категории WTA 500, который проходит в Берлине (Германия). В матче второго круга Соболенко уступила американке Мэдисон Кис со счётом 4:6, 6:1, 5:7. Встреча продолжалась 1 час 59 минут.

Соболенко пять раз подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. Кис подала восемь эйсов, дважды ошиблась на подаче и взяла три подачи соперницы.

Для первой сеяной Соболенко это был первый в 2021 году матч на траве. Грунтовой сезон Арина завершила поражением в третьем круге «Ролан Гаррос» от будущей финалистки – россиянки Анастасии Павлюченковой.

За выход в полуфинал Кис сыграет с победительницей матча между россиянками Людмилой Самсоновой и Вероникой Кудерметовой.

Берлин. 2-й круг
16 июня 2021, среда. 18:10 МСК
Арина Соболенко
4
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 5
6 		1 7
         
Мэдисон Кис
28
США
Мэдисон Кис
М. Кис
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