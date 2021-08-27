Ивашко вышел в полуфинал турнира в Уинстон-Сейлеме, обыграв Карреньо-Бусту

Белорусский теннисист Илья Ивашко вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 в Уинстон-Сейлеме (США). В четвертьфинальном матче Ивашко обыграл первого сеяного испанца Пабло Карреньо-Бусту со счётом 7:6 (7:2), 6:3. Встреча продолжалась 1 час 27 минут.
Ивашко 11 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов. Карреньо-Буста подал три эйса, дважды ошибся на подаче и не создал ни одного шанса, чтобы взять подачу соперника.
За выход в финал турнира в Уинстон-Сейлеме Ивашко сыграет с победителем четвертьфинального матча между 14-й ракеткой соревнований французом Ришаром Гаске и представителем Финляндии Эмилем Руусувуори.
В 2019 году турнир в Уинстон-Сейлеме выиграл поляк Хуберт Хуркач. В 2020 году соревнования были отменены из-за пандемии коронавируса.
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