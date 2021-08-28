Илья Ивашко вышел в финал турнира Уинстон-Сейлеме

Белорусский теннисист Илья Ивашко стал финалистом турнира в Уинстон-Сейлеме. В полуфинале турнир белорус разгромил представителя Финляндии Эмиля Руусувуори со счётом 6:2, 6:1.

Продолжительность встречи составила 1 час 10 минут. За это время Ивашко сделал 4 подачи навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету Руусувуори 3 эйса и 1 двойная ошибка.

В финальном матче турнира Ивашко сыграет с победителем пары Карлос Алкарас Гарфия (Испания) – Микаэль Имер (Швеция).

Турнир в Уинстон-Сейлеме проходит с 22 по 28 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 717 млн. В 2019 году турнир в Уинстон-Сейлеме выиграл поляк Хуберт Хуркач. В 2020 году соревнования были отменены из-за пандемии коронавируса.