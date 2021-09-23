Саккари обвинила Остапенко в том, что она обругала её матом во время матча

Латвийская теннисистка Елена Остапенко по ходу матча второго круга турнира категории WTA-500, который проходит в Остраве (Чехия), против Марии Саккари возмутилась бурным празднованиям гречанки и нецензурно обругала её.

После одного из розыгрышей в первом сете Остапенко назвала соперницу «грёбаной (в оригинале использовано более грубое слово. — Прим. «Чемпионата») сукой». Саккари услышала слова латвийки и пожаловалась на неё судье. Арбитр Кадер Нуни заявил, что не слышал слов Остапенко из-за аплодисментов зрителей.

После матча теннисистки пожали друг другу руки.

Напомним, матч второго круга турнира категории WTA-500 в Остраве между Саккари и Остапенко завершился победой представительницы Греции в двух сетах (6:2, 6:4).

Призовой фонд турнира в Остраве составил $ 565 530. Его действующей победительницей является белоруска Арина Соболенко.