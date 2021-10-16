39-я ракетка мира Фритц сенсационно обыграл Зверева и вышел в полуфинал в Индиан-Уэллсе

В Индиан-Уэллсе (США) на стадионе «Индиан-Уэллс Теннис Гарден. Стэдиум 1» состоялся матч стадии 1/4 финала вышеупомянутого турнира, в котором сошлись 24-летний немецкий теннисист Александр Зверев (4-е место рейтинга) и 23-летний представитель США Тейлор Фритц (39-е место рейтинга).

Встреча завершилась сенсационной победой Фритца в трёх сетах – 4:6, 6:3, 7:6 (7:3).

На счету американца 10 подач навылет, 3 двойные ошибки и 3 из 4 (75%) реализованных брейк-пойнтов. У его звёздного оппонента – 9 эйсов, 5 двойных ошибок и 3 из 8 (38%) успешных брейк-пойнтов.

Таким образом, в полуфинале Тейлор Фритц встретится с представителем Грузии Николозом Басилашвили (36-е место рейтинга), который ранее выбил из розыгрыша турнира Стефаноса Циципаса и Карена Хачанова.

Призовой фонд турнира составил более $ 8 млн. Действующим победителем «Мастерса» в Индиан-Уэллсе является австриец Доминик Тим, пропускающий большую часть сезона из-за травмы.