Энди Маррей сразится с Фрэнсисом Тиафо в первом круге турнира в Антверпене

Состоялась жеребьёвка турнира категории ATP-250 в Антверпене (Бельгия), который пройдёт в период с 18 по 24 октября.
Первым сеяным соревнований стал 14-я ракетка мира итальянец Янник Синнер, он начнёт турнир со второго круга, где сыграет с победителем поединка соотечественников Лоренцо Музетти – Джанлука Маджер. Второй номер посева у аргентинца Диего Шварцмана, его соперник определится в матче Фрэнсис Тиафо (США) – Энди Маррей (Великобритания, WC). Отметим, что Маррей брал титул в Антверпене в 2019 году.
Также высокие номера посева получили: Кристьян Гарин (Чили,3), Роберто Баутиста-Агут (Испания, 4), Райлли Опелка (США,5), Алекс де Минор (Австралия,6) и Ллойд Джордж Харрис (ЮАР,70). Россияне в основную сетку Антверпена не попали.
Призовой фонд соревнований в Антверпене составил более € 508 тыс. Действующим обладателем титула является француз Уго Умбер.
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