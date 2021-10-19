Кудерметова одолела Селехметьеву и сыграет с Халеп во 2-м круге «Кубка Кремля»

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира «ВТБ Кубок Кремля». В матче первого круга её соперницей была другая россиянка Оксана Селехметьева — игра продлилась три сета и закончилась волевой победой более рейтинговой Кудерметовой — 4:6, 7:6 (7:3), 6:4.



Матч продолжался 2 часа 22 минуты. Кудерметова выполнила четыре эйса, допустила две двойные ошибки и реализовада пять брейк-пойнтов из семи. На счету Селехметьевой не оказалось ни одной подачи навылет и целых 11 двойных ошибок, процент реализации брейк-пойнтов составил 50% — пять из 10.



Следующей соперницей 32-й ракетки мира станет титулованная румынка Симона Халеп, которая ранее оказалась сильнее ещё одной представительницы России Анастасии Потаповой.



Призовой фонд Кубка Кремля составил более $ 565 тыс. Первой сеяной стала белоруска Арина Соболенко. Действующей победительницей турнира является швейцарка Белинда Бенчич, которая отказалась от защиты титула.