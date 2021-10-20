Дзаламидзе и Рахимова пробились в четвертьфинал Кубка Кремля в парном разряде

Российские теннисистки Натела Дзаламидзе и Камилла Рахимова пробились в четвертьфинал турнира WTA-500 «ВТБ Кубок Кремля» (Москва).

В матче первого круга Дзаламидзе и Рахимова в упорной борьбе обыграли другой дуэт из России – Оксану Селехметьеву и Анастасию Тихонову (WC). Встреча продлилась 1 час 46 минут и завершилась со счётом 6:4, 5:7, [10:8]. Дзаламидзе и Рахимова ни разу не подали навылет, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 4 брейк-пойнта из 10. На счету Селехметьевой и Тихоновой — 2 эйса, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 12.

Следующими соперницами дуэта Дзаламидзе/Рахимова на Кубке Кремля станут либо первые сеяные Алекса Гуарачи/Дезире Кравчик, либо ещё одна пара из России Екатерина Александрова/Яна Сизикова.