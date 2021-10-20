Дзаламидзе и Рахимова пробились в четвертьфинал Кубка Кремля в парном разряде
Поделиться
Российские теннисистки Натела Дзаламидзе и Камилла Рахимова пробились в четвертьфинал турнира WTA-500 «ВТБ Кубок Кремля» (Москва).
В матче первого круга Дзаламидзе и Рахимова в упорной борьбе обыграли другой дуэт из России – Оксану Селехметьеву и Анастасию Тихонову (WC). Встреча продлилась 1 час 46 минут и завершилась со счётом 6:4, 5:7, [10:8]. Дзаламидзе и Рахимова ни разу не подали навылет, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 4 брейк-пойнта из 10. На счету Селехметьевой и Тихоновой — 2 эйса, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 12.
Следующими соперницами дуэта Дзаламидзе/Рахимова на Кубке Кремля станут либо первые сеяные Алекса Гуарачи/Дезире Кравчик, либо ещё одна пара из России Екатерина Александрова/Яна Сизикова.
Комментарии
- 20 октября 2021
-
19:54
-
19:21
-
19:12
-
18:59
-
18:05
-
18:00
-
17:25
-
16:32
-
16:25
-
16:22
-
16:18
-
15:06
-
14:31
-
13:20
-
12:48
-
12:14
-
11:19
-
11:18
-
11:08
-
10:15
-
09:49
-
09:42
-
09:10
-
08:39
-
01:04
-
00:47
-
00:07
- 19 октября 2021
-
23:52
-
23:40
-
23:33
-
23:11
-
22:39
-
22:22
-
22:15
-
22:08
Партнерский контент