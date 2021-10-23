Анетт Контавейт стала первой финалисткой Кубка Кремля

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт стала первой финалисткой турнира «ВТБ Кубок Кремля», который проходит в Москве. В полуфинальном матче соревнований девятая сеяная Контавейт нанесла поражение Маркете Вондроушовой из Чехии со счётом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 14 минут.
Контавейт не подала ни одного эйса, дважды ошиблась на подаче и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. Вондроушова один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта.
Контавейт впервые обыграла Вондроушову в официальном матче. Счёт в личном противостоянии теннисисток стал 2-1 в пользу чешки.
За титул Кубка Кремля Контавейт сыграет с победительницей второго полуфинала, в котором россиянка Екатерина Александрова сыграет с третьей сеяной – представительницей Греции Марией Саккари.
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