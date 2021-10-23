Циципас и Зверев возглавили посев турнира в Вене

Состоялась жеребьёвка турнира категории ATP-500, который пройдёт в Вене с 25 по 31 октября.



Лидером посева стал грек Стефанос Циципас, который в первом круге сразится с болгарином Григором Димитровым. Вторая ракетка соревнований немец Александр Зверев померится силами с сербом Филипом Краиновичем. Российские теннисисты в основную сетку турнира не заявлены.

Из пар первого круга отметим противостояния аргентинца Диего Шварцмана (8) и итальянца Фабио Фоньини, поляка Хуберта Хуркача (5) и обладателя уайлд-кард британца Энди Маррея, грузина Николоза Басилашвили и испанца Пабло Карреньо-Бусты.

Действующим победителем турнира в Вене является россиянин Андрей Рублёв, который в финале обыграл итальянца Лоренцо Сонего.