Циципас и Зверев возглавили посев турнира в Вене
Поделиться
Состоялась жеребьёвка турнира категории ATP-500, который пройдёт в Вене с 25 по 31 октября.
Лидером посева стал грек Стефанос Циципас, который в первом круге сразится с болгарином Григором Димитровым. Вторая ракетка соревнований немец Александр Зверев померится силами с сербом Филипом Краиновичем. Российские теннисисты в основную сетку турнира не заявлены.
Из пар первого круга отметим противостояния аргентинца Диего Шварцмана (8) и итальянца Фабио Фоньини, поляка Хуберта Хуркача (5) и обладателя уайлд-кард британца Энди Маррея, грузина Николоза Басилашвили и испанца Пабло Карреньо-Бусты.
Действующим победителем турнира в Вене является россиянин Андрей Рублёв, который в финале обыграл итальянца Лоренцо Сонего.
Комментарии
- 23 октября 2021
-
18:16
-
17:47
-
17:36
-
17:17
-
17:05
-
16:49
-
16:10
-
14:56
-
14:41
-
13:37
-
13:29
-
07:16
-
00:47
-
00:12
- 22 октября 2021
-
23:59
-
23:50
-
23:14
-
22:56
-
22:18
-
21:27
-
21:12
-
19:00
-
18:43
-
18:09
-
17:57
-
17:48
-
17:31
-
16:59
-
16:00
-
15:52
-
15:43
-
15:04
-
14:45
-
14:14
-
14:00
Партнерский контент