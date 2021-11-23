Церемония вручения Национальной теннисной премии «Русский Кубок» отменена

Церемония вручения Национальной теннисной премии «Русский Кубок» в этом году не состоится. Об этом сообщил исполнительный директор премии и вице-президент Федерации тенниса России Дмитрий Вихарев.

Несмотря на это, кубки будут вручены лауреатам во всех 30 номинациях. Награждение пройдёт в индивидуальном формате и будет показано в документальном фильме. Ожидается, что фильм будет готов к показу до конца нынешнего года.

Отметим, что «Русский Кубок» проводится с 1994 года. В прошлом году «Русский Кубок» также был отменён из-за коронавирусных ограничений. В 2019-м теннисистом года был признан Даниил Медведев, а главной командой года — сборная России в Кубке Дэвиса.

Наибольшее количество кубков завоевал Шамиль Тарпищев — 10 (1994, 2000 — «За личный вклад в развитие тенниса», 2002 – капитан «команды года» Кубок Дэвиса, 2001, 2004-2008 – капитан «команды года» Кубок Федерации, 2003 – вместе с Ралифом Сафиным (партнёр года), 2006 – «за вклад в методику обучения теннису».