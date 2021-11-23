Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Церемония вручения Национальной теннисной премии «Русский Кубок» отменена

Церемония вручения Национальной теннисной премии «Русский Кубок» отменена
Комментарии

Церемония вручения Национальной теннисной премии «Русский Кубок» в этом году не состоится. Об этом сообщил исполнительный директор премии и вице-президент Федерации тенниса России Дмитрий Вихарев.

Несмотря на это, кубки будут вручены лауреатам во всех 30 номинациях. Награждение пройдёт в индивидуальном формате и будет показано в документальном фильме. Ожидается, что фильм будет готов к показу до конца нынешнего года.

Отметим, что «Русский Кубок» проводится с 1994 года. В прошлом году «Русский Кубок» также был отменён из-за коронавирусных ограничений. В 2019-м теннисистом года был признан Даниил Медведев, а главной командой года — сборная России в Кубке Дэвиса.

Наибольшее количество кубков завоевал Шамиль Тарпищев — 10 (1994, 2000 — «За личный вклад в развитие тенниса», 2002 – капитан «команды года» Кубок Дэвиса, 2001, 2004-2008 – капитан «команды года» Кубок Федерации, 2003 – вместе с Ралифом Сафиным (партнёр года), 2006 – «за вклад в методику обучения теннису».

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021