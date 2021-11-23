Церемония вручения Национальной теннисной премии «Русский Кубок» отменена

Церемония вручения Национальной теннисной премии «Русский Кубок» в этом году не состоится. Об этом сообщил исполнительный директор премии и вице-президент Федерации тенниса России Дмитрий Вихарев.
Несмотря на это, кубки будут вручены лауреатам во всех 30 номинациях. Награждение пройдёт в индивидуальном формате и будет показано в документальном фильме. Ожидается, что фильм будет готов к показу до конца нынешнего года.
Отметим, что «Русский Кубок» проводится с 1994 года. В прошлом году «Русский Кубок» также был отменён из-за коронавирусных ограничений. В 2019-м теннисистом года был признан Даниил Медведев, а главной командой года — сборная России в Кубке Дэвиса.
Наибольшее количество кубков завоевал Шамиль Тарпищев — 10 (1994, 2000 — «За личный вклад в развитие тенниса», 2002 – капитан «команды года» Кубок Дэвиса, 2001, 2004-2008 – капитан «команды года» Кубок Федерации, 2003 – вместе с Ралифом Сафиным (партнёр года), 2006 – «за вклад в методику обучения теннису».
- 23 ноября 2021
-
14:04
-
13:44
-
13:37
-
13:12
-
11:55
-
11:32
-
11:01
-
10:20
-
09:49
-
09:48
-
09:39
-
09:34
-
09:28
-
00:59
-
00:28
-
00:14
- 22 ноября 2021
-
22:41
-
21:21
-
20:20
-
18:16
-
17:52
-
16:58
-
16:34
-
16:25
-
16:05
-
15:37
-
15:06
-
14:50
-
14:25
-
14:00
-
13:29
-
13:13
-
12:42
-
12:29
-
12:02