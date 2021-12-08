Серена Уильямс объявила, что не выступит на Australian Open 2022 года

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс объявила, что не выступит на Открытом чемпионате Австралии 2022 года.

«Это всегда непростое решение, но физически я не готова выступать. Мельбурн – один из моих любимых городов, и я всегда с радостью выступаю на Australian Open. Буду скучать по болельщикам. Мне не терпится вернуться и бороться на высочайшем уровне», — приводит слова Уильямс пресс-служба турнира.

В конце августа Серена отказалась от участия в Открытом чемпионате США – 2021. В первом круге Уимблдона Уильямс поскользнулась на траве, травмировалась и не смогла продолжить матч с представительницей Беларуси Александрой Саснович. После того турнира Серена на корт не выходила. По итогам сезона уроженка Сагинау занимает 41-ю строчку. Свой последний на данный момент титул она завоевала в 2020 году в Окленде.