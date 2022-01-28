Даниил Медведев разобрал инцидент с коучингом в матче со Стефаносом Циципасом

Российский теннисист Даниил Медведев подробно разобрал инцидент с коучингом, который случился по ходу полуфинального матча Australian Open с греком Стефаносом Циципасом. Вторая ракетка мира обратился к судье, призвав того отреагировать на подсказки со стороны отца Стефаноса. В итоге грек получил предупреждение.
«Не считаю это мошенничеством. Но, во-первых, в тот момент я проиграл гейм на своей подаче и немного разозлился. Я подумал, что судья мог бы получше контролировать зрителей. Он мог просто сказать «потише, пожалуйста» или нечто в этом роде. Но я не видел, чтобы он это делал часто. Я допустил ужасную двойную ошибку, получил предупреждение, когда показывал всем, будто у меня судороги и я не могу подбросить мяч левой рукой, потому что все кричат, и из-за этого подача получается ужасной.
Если честно, перед каждым моим приёмом отец Стефаноса что-то говорил по-гречески. Судья обратился ко мне, я спросил, разрешено ли отцу Циципаса говорить. Он ответил, что разрешено, но нельзя делать подсказки. Тогда я ответил: «Вы говорите на греческом?» Этот человек всё время что-то говорил. Я не знаю, что именно, но если уж он является тренером…
Не считаю коучинг мошенничеством, но он должен считаться нарушением правил. Тогда получение второго предупреждения будет таить в себе опасность», — сказал Медведев на пресс-конференции.
Даниил победил Стефаноса со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1 и в финале сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.
- 28 января 2022
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