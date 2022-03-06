Россиянка Сизикова вышла в финал парного турнира в Мексике

Российская теннисистка Яна Сизикова в паре с китаянкой Хань Синьюнь вышла в финал турнира в Монтеррее, призовой фонд которого составляет около $ 240 тысяч.



В полуфинальном поединке спортсменки переиграли украинку Катерину Бондаренко и Катажину Питер из Польши. Игра, которая продолжалась 1 час 10 минут, закончилась со счётом 6:3, 6:3.



В финальном поединке Сизикова и Хань сыграют с американской парой Кристиан Харрисон и Сабриной Сантамарией. Поединок состоится сегодня, 6 марта.



В прошлом году турнир выиграли американские теннисистки — Кэролайн Доулхайд и Айша Мухаммад, которые в главном матче обыграли Хитер Уотсон из Великобритании и китаянку Чжэн Сайсай со счётом 6:2, 6:3.