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Йоханна Конта объявила о беременности

Йоханна Конта объявила о беременности
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Трёхкратная полуфиналистка турниров «Большого шлема» и бывшая четвёртая ракетка мира британская теннисистка Йоханна Конта сообщила в социальных сетях о том, что ждёт ребёнка.

«Занимаюсь выпеканием своего маленького кекса», – написала спортсменка.

Фото: из личного архива Йоханны Конты

30-летняя Конта завершила карьеру в конце 2021 года, после чего уже через полторы недели вышла замуж.

«Моя карьера подошла к концу. И я невероятно благодарна за то, что она была такой, как у меня. Всё говорило о том, что меня ожидает неудача в этой профессии. Однако мне повезло, что в моей жизни появились такие люди и оказали на меня влияние, в том числе и за пределами тенниса. И я невероятно благодарна им», — прокомментировала своё решение теннисистка в декабре.

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