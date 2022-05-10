Люси Шафаржова во второй раз стала мамой

Бывшая 5-я ракетка мира, чешская теннисистка Люси Шафаржова сообщила в социальных сетях о рождении второго ребёнка.
Мальчика назвали Оливер. Отец ребёнка – трёхкратный призёр чемпионатов мира и центральный нападающий клуба «Кладно», чешский хоккеист Томаш Плеканец.
«Братик уже с нами! Добро пожаловать в нашу спортивную семью, Оливер», – написала спортсменка.
Фото: из личного архива Люси Шафаржовой
Фото: из личного архива Люси Шафаржовой
Люси Шафаржова является победителем 22 турниров WTA, из которых семь – в одиночном разряде. В 2015 году теннисистка пробилась в финал Открытого чемпионата Франции, где уступила со счётом 3:6, 7:6(2), 2:6 легендарной американке Серене Уильямс. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Шафаржова завоевала бронзу в парном разряде вместе с соотечественницей Барборой Стрыцовой.
- 10 мая 2022
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