Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Эмма Радукану одержала уверенную победу на старте Уимблдона-2022

Эмма Радукану одержала уверенную победу на старте Уимблдона-2022
Комментарии

Чемпионка US Open – 2021, 11-я ракетка мира британка Эмма Радукану уверенно вышла во второй круг Уимблдона-2022.

В стартовом матче Радукану (10) обыграла 46-го номера рейтинга представительницу Бельгии Элисон Ван Эйтванк со счётом 6:4, 6:4. Встреча продлилась 1 час 42 минуты. Радукану три раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из 12. На счету Ван Эйтванк три эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из семи.

В следующем раунде Эмма сразится с победительницей матча Каролин Гарсия (Франция) — Юрико Миядзаки (Великобритания, WC).

Общий призовой фонд Уимблдона-2022 составил £ 40 350 000. Его действующей чемпионкой является завершившая карьеру Эшли Барти.

Уимблдон (ж). 1-й круг
27 июня 2022, понедельник. 18:35 МСК
Элисон Ван Эйтванк
46
Бельгия
Элисон Ван Эйтванк
Э. Ван Эйтванк
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4  
6 		6  
         
Эмма Радукану
11
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022