Эмма Радукану одержала уверенную победу на старте Уимблдона-2022

Чемпионка US Open – 2021, 11-я ракетка мира британка Эмма Радукану уверенно вышла во второй круг Уимблдона-2022.

В стартовом матче Радукану (10) обыграла 46-го номера рейтинга представительницу Бельгии Элисон Ван Эйтванк со счётом 6:4, 6:4. Встреча продлилась 1 час 42 минуты. Радукану три раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из 12. На счету Ван Эйтванк три эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из семи.

В следующем раунде Эмма сразится с победительницей матча Каролин Гарсия (Франция) — Юрико Миядзаки (Великобритания, WC).

Общий призовой фонд Уимблдона-2022 составил £ 40 350 000. Его действующей чемпионкой является завершившая карьеру Эшли Барти.