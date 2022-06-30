Петра Квитова призналась, что могла упустить победу в матче второго круга Уимблдона

Чешская теннисистка Петра Квитова после победы во втором круге над румынкой Аной Богдан заявила, что могла упустить матч из-за накопившийся усталости.

«Мои мысли? Смешанные. Я думаю, что это был отличный матч с самого начала до определённого момента. Внезапно я почувствовала себя очень уставшей от игр, которые у меня были. Не знаю, это просто трудно описать. Я стала немного туже. Она не пропустила. Было очень трудно закрыть её.



Я действительно думала, что, вероятно, будет третий сет и что даже не дотяну до тай-брейка. В конце концов я всё же победила. Не знаю как. Вероятно, моя подача помогла мне. Я всё ещё очень уставшая. Просто рада, что так произошло», — приводит слова Петры WTA Tennis.

Квитова обыграла Ану Богдан со счётом 6:1, 7:6 (7:5). Соперницей Петры в третьем круге станет испанка Паула Бадоса.