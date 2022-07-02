Финалистка «Ролан Гаррос» — 2022 потерпела поражение в третьем круге Уимблдона

Финалистка «Ролан Гаррос» — 2022, американская теннисистка Кори Гауфф проиграла в третьем круге Уимблдона.

12-я ракетка мира потерпела поражение от соотечественницы Аманды Анисимовой (25-й номер рейтинга WTA) в трёх сетах со счётом 7:6 (7:4), 2:6, 1:6.

Продолжительность встречи составила 2 часа 8 минут. За это время Гауфф выполнила четыре эйса, допустила пять ошибок на подаче и реализовала лишь три брейк-пойнта из 13. На счету Анисимовой ни одной подачи навылет, ни одной двойной ошибки и шесть брейков при 11 брейк-пойнтах.

В четвёртом круге Уимблдона Аманда Анисимова сыграет с француженкой Армони Тан, которая в первом круге британских соревнований обыграла Серену Уильямс (7:5, 1:6, 7:6 (10:7)).