Анастасия Потапова и Яна Сизикова пробились в полуфинал турнира в Праге в парном разряде

Российские теннисистки Анастасия Потапова и Яна Сизикова вышли в полуфинал хардового турнира в Праге (Чехия) в парном разряде, обыграв Монику Никулеску (Румыния) и Викторию Кужмову (Словакия).
Потапова и Сизикова одержали победу со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 10:3. Продолжительность матча составила 1 час 50 минут. На счету Никулеску и Кужмовой ни одного эйса, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми. Потапова и Сизикова ни разу не подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из десяти.
В полуфинале Потапова и Сизикова сыграют с другой российской парой Алёна Фомина — Екатерина Яшина. Матч состоится завтра, 29 июля.
Напомним, на этом же турнире Анастасия Потапова в одиночном разряде вышла в четвертьфинал, где сыграет с представительницей Эстонии Анетт Контавейт.
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