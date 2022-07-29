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Ивашко обыграл Пола и вышел в полуфинал турнира в Атланте

Ивашко обыграл Пола и вышел в полуфинал турнира в Атланте
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Белорусский теннисист Илья Ивашко вышел в полуфинал турнира категории АТР-250, который проходит в Атланте (США). В четвертьфинале Ивашко нанёс поражение пятому сеяному американцу Томми Полу со счётом 6:2, 3:6, 6:1. Встреча продолжалась 2 часа 1 минуту.

Ивашко трижды подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре из шести брейк-пойнтов. Пол подал четыре эйса, один раз ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.

Теннисисты впервые встречались друг с другом в официальных матчах.

За выход в финал хардового турнира в Атланте Ивашко сыграет с победителем матча между третьим сеяным австралийцем Алексом де Минором и французом Адрианом Маннарино, попавшим в основную сетку в качестве лаки-лузера.

Атланта. 1/4 финала
29 июля 2022, пятница. 19:10 МСК
Илья Ивашко
53
Беларусь
Илья Ивашко
И. Ивашко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
2 		6 1
         
Томми Пол
36
США
Томми Пол
Т. Пол
Комментарии
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