Соболенко обыграла Канепи на US Open, уступая по ходу второго сета 1:5

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в третий круг Открытого чемпионата США. Во втором круге она обыграла представительницу Эстонии Кайю Канепи со счётом 2:6, 7:6 (10:8), 6:4.

Соперницы провели на корте 2 часа 18 минут. За это время Соболенко выполнила 3 подачи навылет, допустила 11 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. На счету Канепи 9 эйсов, 5 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 7.

Отметим, по ходу второго сета Соболенко уступала со счётом 1:5.

В следующем круге Соболенко сыграет с победителем пары Клара Бюрель – Элисон Ван Эйтванк.

Открытый чемпионат США проходит с 29 августа по 10 сентября в Нью-Йорке. Общий призовой фонд турнира составляет $ 60 млн. Действующей победительницей соревнований является британка Эмма Радукану.