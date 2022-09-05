US Open — 2022, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 8-го игрового дня
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Сегодня, 5 сентября, состоятся заключительные матчи четвёртого круга Открытого чемпионата США по теннису. Предлагаем вашему вниманию примерное время начала всех матчей восьмого игрового дня в мужском одиночном разряде.
18:00 — Кэмерон Норри (Британия, 7) — Андрей Рублёв (Россия, 9)
20:30 — Фрэнсис Тиафо (США, 22) — Рафаэль Надаль (Испания, 2)
23:00 — Илья Ивашко (Беларусь) — Янник Синнер (Италия, 11)
3:30 (6 сентября) — Марин Чилич (Хорватия, 15) — Карлос Алькарас (Испания, 3)
Напомним, первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев не смог защитить титул. Он проиграл австралийцу Нику Кирьосу в четвёртом круге.
Полный календарь матчей доступен на «Чемпионате».
Леброн Джеймс изобразил блеяние козы, наблюдая за матчем Серены Уильямс:
Комментарии
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