US Open — 2022, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 8-го игрового дня

Сегодня, 5 сентября, состоятся заключительные матчи четвёртого круга Открытого чемпионата США по теннису. Предлагаем вашему вниманию примерное время начала всех матчей восьмого игрового дня в мужском одиночном разряде.

18:00 — Кэмерон Норри (Британия, 7) — Андрей Рублёв (Россия, 9)

20:30 — Фрэнсис Тиафо (США, 22) — Рафаэль Надаль (Испания, 2)

23:00 — Илья Ивашко (Беларусь) — Янник Синнер (Италия, 11)

3:30 (6 сентября) — Марин Чилич (Хорватия, 15) — Карлос Алькарас (Испания, 3)

Напомним, первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев не смог защитить титул. Он проиграл австралийцу Нику Кирьосу в четвёртом круге.

Полный календарь матчей доступен на «Чемпионате».

Леброн Джеймс изобразил блеяние козы, наблюдая за матчем Серены Уильямс: