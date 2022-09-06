«Наконец-то. Надоел уже». Виктор Янчук — о вылете Рафаэля Надаля в четвёртом круге US Open

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал поражение 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля от американца Фрэнсиса Тиафо в четвёртом круге Открытого чемпионата США. Тиафо победил Надаля со счётом 6:4, 4:6, 6:4, 6:3.

«Наконец-то. Я давно ожидаю, когда Надаля начнут «употреблять» более молодые теннисисты. Хватит, задержался. Великий, но всему своё время. Надоел уже. Считаю, когда он поставил рекорд в 22 «Шлема», он должен гордиться им. Однако пора завязывать. Молодёжь должна смениться. Великий игрок, но всему своё время. Произошло то, что должно было случиться ещё раньше.

Смена поколений должна идти. Немного запоздалая, но она идёт. Потихоньку выбивают ветеранов. Тиафо не блистает особыми достижениями, но он играет на родине, где колоссальная поддержка трибун. Также Тиафо атлет. В атлетизме он превосходит Надаля. Другое дело, что ему где-то не хватает опыта», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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