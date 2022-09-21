Мугуруса: нынешний сезон получается тяжёлым, американские гонки
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Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса высказалась о собственном выступлении в нынешнем сезоне. Она призналась, что у сезон складывается для неё тяжело
«Нынешний сезон получается тяжёлым, американские горки. Я не знаю, смогу ли успешно выступить на заключительных турнирах. Моя цель — успешно выступить здесь, в США, а затем и в Мексике. Остаётся ещё несколько турниров, я хочу добиться успехов.
Я думаю, что с начала сезона мой уровень повысился. Надеюсь, что за это мне будет соответствующее вознаграждение. Думаю, что всё будет зависеть от уверенности в себе. Посмотрим, как теперь всё сложится», — цитирует Мугурусу Japan Times.
Мугуруса в настоящее время занимает 12-е место в мировом рейтинге WTA.
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