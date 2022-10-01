Анетт Контавейт вышла в финал турнира в Таллине, где сыграет с Крейчиковой

Четвёртая ракетка мира, эстонка Анетт Контавейт вышла в финал хардового турнира категории WTA-250 в Таллине (Эстония), обыграв свою соотечественницу Кайю Канепи (32-я в рейтинге WTA).

Контавейт одержала победу со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 20 минут. На счету Канепи один эйс, три двойные ошибки, один реализованный брейк-пойнт из двух. Контавейт трижды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти возможных.

В финале эстонка встретится с чешкой Барборой Крейчиковой, которая в полуфинале обыграла Белинду Бенчич со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:2), 6:2. По пути к финалу Контавейт обыграла китаянку Сиюй Ван, чешку Терезу Мартинцову и бельгийку Исалин Бонавентюр.

Призовой фонд турнира составил € 251 750.