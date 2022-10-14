Бублик: я могу стать таким же профессионалом, как некоторые великие игроки

Казахстанский теннисист Александр Бублик (43-я ракетка мира) высказался о своей карьере и желании достичь высоких результатов в профессиональном спорте.
«Если честно, я всегда мечтал стоять на арене перед тысячами людей. Я определенно получаю удовольствие от тенниса и люблю играть в теннис. Будучи профессионалом, периодически получаю вопросы от людей, которым нравится спрашивать подобное, они узнают, есть ли у меня тренер, есть ли фитнес-тренер. И, получив ответ, они удивлены. Это случается со мной, но постепенно я могу стать таким же профессионалом, как некоторые из великих игроков», — цитирует Бублика Ubitennis.
До этого Александр Бублик потерпел поражение от представителя США Джеффри-Джона Вулфа в четвертьфинале турнира категории ATP-250 во Флоренции (Италия) со счётом 6:3, 5:7, 1:6.
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