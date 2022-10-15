Джеффри-Джон Вулф вышел в финал турнира во Флоренции, обыграв Микаэля Имера

Американский теннисист Джеффри-Джон Вулф (75-й в рейтинге ATP) вышел в финал нового хардового турнира категории ATP-250 во Флоренции (Италия), обыграв шведа Микаэля Имера (99-й в рейтинге ATP).
Вулф одержал победу со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 30 минут. На счету Имера три эйса, ни одной двойной ошибки, три брейк-пойнта из шести. Вулф девять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из семи возможных.
В финале Джеффри-Джон Вулф встретится с победителем пары Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Лоренцо Музетти (Италия). По пути к финалу американец обыграл таких теннисистов, как итальянец Франческо Маэстрелли, американец Максим Кресси, казахстанец Александр Бублик.
Призовой фонд турнира во Флоренции составил € 612 тыс. Финал состоится завтра, 16 октября.
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