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Джеффри-Джон Вулф вышел в финал турнира во Флоренции, обыграв Микаэля Имера

Джеффри-Джон Вулф вышел в финал турнира во Флоренции, обыграв Микаэля Имера
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Американский теннисист Джеффри-Джон Вулф (75-й в рейтинге ATP) вышел в финал нового хардового турнира категории ATP-250 во Флоренции (Италия), обыграв шведа Микаэля Имера (99-й в рейтинге ATP).

Вулф одержал победу со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 30 минут. На счету Имера три эйса, ни одной двойной ошибки, три брейк-пойнта из шести. Вулф девять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из семи возможных.

В финале Джеффри-Джон Вулф встретится с победителем пары Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Лоренцо Музетти (Италия). По пути к финалу американец обыграл таких теннисистов, как итальянец Франческо Маэстрелли, американец Максим Кресси, казахстанец Александр Бублик.

Призовой фонд турнира во Флоренции составил € 612 тыс. Финал состоится завтра, 16 октября.

Флоренция. 1/2 финала
15 октября 2022, суббота. 17:10 МСК
Джеффри-Джон Вулф
75
США
Джеффри-Джон Вулф
Д. Вулф
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		4  
         
Микаэль Имер
99
Швеция
Микаэль Имер
М. Имер
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