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Стала известна сетка Гвадалахары, где сыграют Касаткина, Соболенко, Квитова, Кудерметова

Стала известна сетка Гвадалахары, где сыграют Касаткина, Соболенко, Квитова, Кудерметова
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Женская теннисная организация (WTA) опубликовала сетку турнира категории WTA-1000 в Гвадалахаре (Мексика). Соревнования пройдут с 17 по 23 октября.

Российские теннисистки Дарья Касаткина (7) и Вероника Кудерметова (8) на правах сеяных пропустят первый круг и начнут борьбу за титул со второго раунда. Людмила Самсонова встретится с эстонкой Кайей Канепи, а в случае победы выйдет на второй номер посева, белоруску Арину Соболенко.

Анна Калинская сойдётся с чешкой Барборой Крейчиковой, а Екатерина Александрова с колумбийкой Марией-Камилой Осоррио-Серано. Анастасии Потаповой предстоит провести матч с теннисисткой из квалификации.

Первый номер посева получила представительница Испании Паула Бадоса. Также в Гвадалахаре сыграют Кори Гауфф, Мария Саккари, Каролин Гарсия, Джессика Пегула, Петра Квитова.

Полная сетка турнира доступна на «Чемпионате».

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