Денис Шаповалов уверенно вышел в четвертьфинал турнира ATP-250 в Стокгольме
Поделиться
20-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция).
В матче второго круга Шаповалов (4) обыграл представителя Швейцарии Антуана Белье (Q) со счётом 6:4, 7:5. Встреча продлилась 1 час 23 минуты. Шаповалов восемь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. На счету Белье восемь эйсов, четыре двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.
За место в полуфинале соревнований Шаповалов сразится с победителем матча Алекс де Минор (5) – Джеффри-Джон Вулф (США).
Призовой фонд соревнований в Стокгольме составил € 648 130. Их действующим чемпионом является американец Томми Пол, принимающий участие в текущем розыгрыше.
Комментарии
- 19 октября 2022
-
19:56
-
19:34
-
18:59
-
17:16
-
15:01
-
14:01
-
11:02
-
08:58
-
08:44
-
08:20
-
08:05
-
08:01
-
07:57
-
07:29
-
07:06
-
05:41
-
05:12
-
05:00
-
03:27
-
01:28
-
00:50
-
00:02
- 18 октября 2022
-
23:51
-
23:45
-
23:34
-
22:55
-
21:53
-
21:28
-
21:09
-
20:43
-
20:17
-
20:09
-
19:17
-
18:40
-
17:58
Партнерский контент