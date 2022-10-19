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Денис Шаповалов уверенно вышел в четвертьфинал турнира ATP-250 в Стокгольме

Денис Шаповалов уверенно вышел в четвертьфинал турнира ATP-250 в Стокгольме
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20-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция).

В матче второго круга Шаповалов (4) обыграл представителя Швейцарии Антуана Белье (Q) со счётом 6:4, 7:5. Встреча продлилась 1 час 23 минуты. Шаповалов восемь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. На счету Белье восемь эйсов, четыре двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

За место в полуфинале соревнований Шаповалов сразится с победителем матча Алекс де Минор (5) – Джеффри-Джон Вулф (США).

Призовой фонд соревнований в Стокгольме составил € 648 130. Их действующим чемпионом является американец Томми Пол, принимающий участие в текущем розыгрыше.

Стокгольм. 2-й круг
19 октября 2022, среда. 17:30 МСК
Антуан Белье
192
Швейцария
Антуан Белье
А. Белье
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		5  
6 		7  
         
Денис Шаповалов
20
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
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