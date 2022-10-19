Денис Шаповалов уверенно вышел в четвертьфинал турнира ATP-250 в Стокгольме

20-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция).

В матче второго круга Шаповалов (4) обыграл представителя Швейцарии Антуана Белье (Q) со счётом 6:4, 7:5. Встреча продлилась 1 час 23 минуты. Шаповалов восемь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. На счету Белье восемь эйсов, четыре двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

За место в полуфинале соревнований Шаповалов сразится с победителем матча Алекс де Минор (5) – Джеффри-Джон Вулф (США).

Призовой фонд соревнований в Стокгольме составил € 648 130. Их действующим чемпионом является американец Томми Пол, принимающий участие в текущем розыгрыше.