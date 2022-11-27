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Стэн Вавринка рассказал, почему многим обязан Роджеру Федереру

Стэн Вавринка рассказал, почему многим обязан Роджеру Федереру
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Чемпион Олимпийских игр, швейцарский теннисист Стэн Ваавринка поделился мыслями о 20-кратном победителе турниров «Большого шлема» и своём соотечественнике Роджере Федерере.

«Когда я пришел в тур, Роджер уже был на пике. Он отнесся ко мне как старший брат. Он помогал мне, мы много вместе тренировались. Мне повезло, что я мог много работать с ним на тренировках и на турнирах. Мы через многое прошли в Кубке Дэвиса. Потом мы просто подружились. Мы были на одном уровне: не в плане карьеры, а в плане поведения и взаимной поддержки. Я обязан ему многим в своей карьере».

Я находился в тени Федерера? Были и плюсы. Благодаря ему я вырос и прибавил. Он мне очень помог. Благодаря ему я выиграл Олимпийские игры и Кубок Дэвиса. Это два из крупнейших титулов в моей карьере. Конечно, идя по его стопам, особенно в Швейцарии, каких бы результатов я ни добился, я все равно оставался бы далеко позади. Никто не может добиться того же, что он, по крайней мере, не в Швейцарии. Я занимаюсь своим делом настолько хорошо, насколько могу. Нужно уметь получать удовольствие от такой карьеры", — цитирует Вавринку Tele 7.

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