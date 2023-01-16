Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рахимова уступила украинке Байндль на Australian Open, проиграв решающий сет 1:6

Рахимова уступила украинке Байндль на Australian Open, проиграв решающий сет 1:6
Комментарии

Российская теннисистка Камилла Рахимова потерпела поражение в первом круге Открытого чемпионата Австралии. 110-я ракетка мира не смогла одолеть украинскую спортсменку Катерину Байндль (97-й номер мирового рейтинга). Встреча проходила на арене «Мельбурн Парк. Корт 14».

Байндль оказалась сильнее своей соперницы со счётом 7:5, 6:7, 6:1. Россиянка выполнила одну подачу навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести. На счету украинки три эйса, четыре ошибки на подаче и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующей победительницей турнира является Эшли Барти, которая в финальном матче прошлого года одержала победу над Даниэль Колинз.

Australian Open (ж). 1-й круг
16 января 2023, понедельник. 07:45 МСК
Камилла Рахимова
110
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		7 10 1
7 		6 8 6
         
Катерина Байндль
95
Украина
Катерина Байндль
К. Байндль
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023