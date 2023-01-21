Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анастасия Павлюченкова и Елена Рыбакина вышли в третий круг Australian Open

Анастасия Павлюченкова и Елена Рыбакина вышли в третий круг Australian Open
Комментарии

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в паре с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной одержали победу во втором круге Открытого чемпионата Австралии. Теннисистки обыграли пару Алекса Гуарачи (Чили)/Чань Латиша (Китайский Тайбэй).

Павлюченкова и Рыбакина одержали победу со счётом 6:1, 6:0. Продолжительность матча составила 55 минут. На счету Гуарачи и Латиши ни одного эйса, одна двойная ошибка и реализованный единственный брейк-пойнт. Павлюченкова и Рыбакина пять раз подали навылет, допустили одну двойную ошибки и реализовали шесть брейк-пойнтов из 12.

В третьем круге Анастасия Павлюченкова и Елена Рыбакина встретятся с победительницами противостояния пары Надежды Киченок (Украина)/Кимберли Циммерманн (Бельгия) и Суко Аоямы/Эны Шибахары (обе — Япония).

Australian Open — парный разряд (ж). 2-й круг
21 января 2023, суббота. 03:10 МСК
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
А. Павлюченкова Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		0  
         
Чань Латиша
Китайский Тайбэй
Чань Латиша
Алекса Гуарачи
Чили
Алекса Гуарачи
Ч. Латиша А. Гуарачи
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023