Анастасия Павлюченкова и Елена Рыбакина вышли в третий круг Australian Open

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в паре с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной одержали победу во втором круге Открытого чемпионата Австралии. Теннисистки обыграли пару Алекса Гуарачи (Чили)/Чань Латиша (Китайский Тайбэй).
Павлюченкова и Рыбакина одержали победу со счётом 6:1, 6:0. Продолжительность матча составила 55 минут. На счету Гуарачи и Латиши ни одного эйса, одна двойная ошибка и реализованный единственный брейк-пойнт. Павлюченкова и Рыбакина пять раз подали навылет, допустили одну двойную ошибки и реализовали шесть брейк-пойнтов из 12.
В третьем круге Анастасия Павлюченкова и Елена Рыбакина встретятся с победительницами противостояния пары Надежды Киченок (Украина)/Кимберли Циммерманн (Бельгия) и Суко Аоямы/Эны Шибахары (обе — Япония).
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