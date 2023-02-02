Жоау Феликс попросил Регилона отвести Карлоса Алькараса в парикмахерскую

Португальский полузащитник лондонского «Челси» Жоау Феликс прокомментировал свежие фотографии испанского теннисиста Карлоса Алькараса в социальных сетях. Футболист попросил игрока «Атлетико» Серхио Регилона сводить Алькараса в парикмахерскую.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА КАРЛОСА АЛЬКАРАСА

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА КАРЛОСА АЛЬКАРАСА

«Отведи его к своему парикмахеру», — написал Феликс, добавив смеющиеся смайлики.

«Я просто не могу этого сделать...» — ответил Регилон.

Карлос Алькарас не выступал на Открытом чемпионате Австралии из-за травмы ноги, однако теперь испанец готов вернуться в тур. Новый сезон стартует для него на турнире в Буэнос-Айресе (Аргентина), который пройдёт с 13 по 19 февраля.

В прошлом сезоне Алькарас побил исторический рекорд, до этого принадлежавший 21-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» Новаку Джоковичу. Испанец начал сезон на 32-м месте в рейтинге ATP, а закончил его на вершине, поднявшись, соответственно, на первое место.

Это лучший показатель в истории тура для первой ракетки мира по итогам года. Также Карлос стал лидером 2022 года по сумме заработанных призовых — $ 10 102 330, обойдя того же Джоковича.