Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стало известно, с кем Дарья Касаткина сразится на старте грунтового турнира в Чарльстоне

Стало известно, с кем Дарья Касаткина сразится на старте грунтового турнира в Чарльстоне
Комментарии

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина узнала, с кем сыграет на старте грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США). Первой соперницей Касаткиной (3) стала американка Мэдисон Бренгл.

Бренгл (92-я ракетка мира) в первом круге соревнований со счётом 6:3, 6:4 обыграла представительницу Эстонии Кайю Канепи (59-й номер рейтинга). Их встреча продлилась 1 час 23 минуты. Бренгл ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Канепи ни одного эйса, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

Отметим, что первая ракетка России Касаткина потерпела семь поражений в последних десяти матчах, проведённых в WTA-туре.

Чарльстон. 1-й круг
03 апреля 2023, понедельник. 17:20 МСК
Кайя Канепи
59
Эстония
Кайя Канепи
К. Канепи
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4  
6 		6  
         
Мэдисон Бренгл
92
США
Мэдисон Бренгл
М. Бренгл
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023