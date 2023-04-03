Стало известно, с кем Дарья Касаткина сразится на старте грунтового турнира в Чарльстоне

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина узнала, с кем сыграет на старте грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США). Первой соперницей Касаткиной (3) стала американка Мэдисон Бренгл.

Бренгл (92-я ракетка мира) в первом круге соревнований со счётом 6:3, 6:4 обыграла представительницу Эстонии Кайю Канепи (59-й номер рейтинга). Их встреча продлилась 1 час 23 минуты. Бренгл ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Канепи ни одного эйса, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

Отметим, что первая ракетка России Касаткина потерпела семь поражений в последних десяти матчах, проведённых в WTA-туре.