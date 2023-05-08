Чемпионская гонка WTA от 8 мая: Кудерметова поднялась на 9 позиций и вошла в топ-20

WTA опубликовала обновлённую версию рейтинга Чемпионской гонки в женском одиночном разряде. Лидерство продолжает удерживать победительница Australian Open белоруска Арина Соболенко. Второе место занимает представительница Казахстана Елена Рыбакина. На третьей строчке располагается полька Ига Свёнтек.

Наибольшего прогресса среди российских теннисисток удалось достичь Веронике Кудерметовой, дошедшей до полуфинала на завершившемся турнире в Мадриде. Она поднялась на 9 строчек и теперь занимает 13‑е место. Свои позиции также удалось улучшить Анастасии Потаповой, Дарье Касаткиной и Людмиле Самсоновой.

Полный рейтинг доступен на «Чемпионате».

Чемпионская гонка WTA. 8 мая

1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 4830 очков;

2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) — 3276.

3 (3). Ига Свёнтек (Польша) — 2930.

4 (4). Джессика Пегула (США) — 2305.

5 (5). Белинда Бенчич (Швейцария) — 1790.

6 (7). Барбора Крейчикова (Чехия) — 1666.

7 (6). Петра Квитова (Чехия) — 1635.

8 (8). Кори Гауфф (США) — 1370.

9 (16). Мария Саккари (Греция) — 1322.

10 (9). Виктория Азаренко (Беларусь) — 1181.

13 (22). Вероника Кудерметова (Россия) — 1108…

16 (17). Анастасия Потапова (Россия) — 996…

19 (21). Дарья Касаткина (Россия) — 853…

22 (20). Варвара Грачёва (Россия) — 748.

23 (28). Людмила Самсонова (Россия) — 733…

29 (30). Екатерина Александрова (Россия) — 688…

48 (49). Анна Калинская (Россия) — 418…

62 (60). Анна Блинкова (Россия) — 310…

85 (82). Камилла Рахимова (Россия) — 206…

92 (88). Диана Шнайдер (Россия) — 171.

93 (90). Эрика Андреева (Россия) — 171.