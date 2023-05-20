Эмма Радукану: мне больно из-за того, что я пропущу летние турниры

Чемпионка US Open – 2021 20-летняя британская теннисистка Эмма Радукану высказалась о восстановлении после операций и сроках возвращения на корт.
«Последние 10 месяцев были трудными. Я изо всех сил старалась справиться с болью, играла с ней большую часть года. Надеюсь, что худшее уже позади. После восстановления сразу вернусь к тренировкам. Мне больно из-за того, что я пропущу летние соревнования», — приводит слова Радукану Tennis World USA.
Ранее Радукану перенесла операции на кистях рук и голеностопе. Напомним, Радукану сенсационно выиграла US Open — 2021 в 18 лет. В последующем сезоне она ни разу не прошла дальше второго круга на турнирах «Большого шлема». На Australian Open, на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос») и на Уимблдоне она проигрывала во втором раунде, а на US Open — в первом.
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