«Надеется скоро снова встретиться со мной на корте». Рууд рассказал о разговоре с Надалем

Четвёртая ракетка мира, норвежский теннисист Каспер Рууд, финалист Открытого чемпионата Франции в 2022 году, рассказал о разговоре, который произошёл у него с Рафаэлем Надалем после того, как испанец объявил о своём пропуске Открытого чемпионата Франции.

«Я сказал ему, что надеюсь, что он скоро будет готов. Он не дал мне чёткого ответа, когда вернётся. Но Рафа сказал, что он старается изо всех сил и надеется скоро снова встретиться со мной на корте. Думаю, всё так и есть», — приводит слова Рууда Tennis Up To Date.

Напомним, ранее 36-летний Надаль объявил, что не выступит на «Ролан Гаррос» – 2023, так как продолжает восстанавливаться от травмы, полученной в матче с американцем Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open 18 января.