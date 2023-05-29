Екатерина Александрова пробилась во второй круг Открытого чемпионата Франции — 2023
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23-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова пробилась во второй круг «Ролан Гаррос» — 2023.
В матче первого круга Александрова (23) со счётом 6:1, 2:6, 6:1 обыграла представительницу Болгарии Викторию Томову (72-й номер рейтинга WTA). Встреча теннисисток продлилась 1 час и 34 минуты. Александрова пять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала семь брейк-пойнтов из 11. На счету Томовой ни одного эйса, шесть двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из 10.
Следующей соперницей Александровой на турнире станет немка Анна-Лена Фридзам.
Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 49 600 000. Действующей чемпионкой женского турнира является первая ракетка мира полька Ига Свёнтек.
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